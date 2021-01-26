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ميركل أمام "دافوس": لقد ارتكبنا جميعًا أخطاء ضد انتشار كورونا

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ميركل أمام "دافوس": لقد ارتكبنا جميعًا أخطاء ضد انتشار كورونا ميركل أمام "دافوس": لقد ارتكبنا جميعًا أخطاء ضد انتشار كورونا

مصراوي Masrawy

07:41 م الثلاثاء 26 يناير 2021

ألمانيا- (أ ش أ)

اعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بفشل بلادها في مكافحة جائحة كورونا، قائلة "لقد ارتكبنا جميعًا أخطاء".

وأضافت ميركل، في كلمة لها، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الافتراضي "أجندة دافوس" للمنتدى الاقتصادي العالمي، أنه لم يتم التعامل بسرعة لمنع انتشار الفيروس، وأصبحت أوجه القصور في الرقمنة ملحوظة في ألمانيا خلال أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن المعدات الرقمية غير ملائمة، في الكثير من القطاعات كالمدارس والشبكات غير المكتملة للسلطات الصحية.

ووعدت ميركل الدول الفقيرة بمزيد من الدعم من ألمانيا لإعادة الإعمار بعد جائحة كورونا، مشددة على دعمها للتعاون الإنمائي.

وقالت إنه حان "وقت التعددية" مع ضرورة العمل على تعزيز التعاون العالمي ، في ضوء جائحة كورونا وتغير المناخ والأزمات الأخرى، وأنه يجب أن يكون هناك توزيع دولى عادل للقاحات ضد (كوفيد19).

وأكدت المستشارة الألمانية أهمية التعاون ضد الاحتكارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مع ضرورة العمل على معالجة الإصلاح الضريبي العالمي بسرعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعربت عن أملها في التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن الحد الأدنى من الضرائب المفروضة على الشركات الرقمية"، بالإضافة إلى أنه يجب على المرء التأكد من ترسيخ مفهوم عالمي للمنافسة من أجل منع إنشاء الاحتكارات في القطاع الرقمي.

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