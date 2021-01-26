جونسون يعلن تحمله مسؤولية تجاوز وفيات كورونا 100 ألف حالة

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مصراوي Masrawy



وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء الثلاثاء، أنه تحمل كامل المسؤولية بتجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد عتبة الـ100 ألف حالة.

وقال جونسون تعليقًا على تجاوز بلاده عتبة الـ100 ألف وفاة بكورونا، مساء الثلاثاء، في كلمة متلفزة، إن بلاده قامت بكل ما يمكن القيام به لتقليص الخسائر بالأرواح بسبب كورونا.

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة، عتبة الـ100 ألف وفاة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

بذلك تعد المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا.

ووفقًا لإحصاء "فرانس برس" فإن عدد إصابات كورونا في المملكة المتحدة تجاوز الـ3.70 مليون حالة، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.