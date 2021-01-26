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"فايزر": قادرون على إنتاج 200 مليون جرعة لقاح كورونا لأمريكا قبل شهرين من الموعد

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"فايزر": قادرون على إنتاج 200 مليون جرعة لقاح كورونا لأمريكا قبل شهرين من الموعد "فايزر": قادرون على إنتاج 200 مليون جرعة لقاح كورونا لأمريكا قبل شهرين من الموعد

مصراوي Masrawy

07:39 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية، ألبرت بورلا، إن الشركة قادرة على إنتاج 200 مليون جرعة من لقاح كورونا المتعاقد عليه مع الولايات المتحدة قبل شهرين من الموعد المحدد.

وأوضح بورلا، حسبما نقلت "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن شركته وعدت بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف بورلا أن الأمر نفسه من المقرر أن يستمر في الربع الثاني من العام، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لتزويد الولايات المتحدة بـ 200 مليون جرعة بنهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث.

وأكد ألبرت بورلا "في الوقت الحالي، سنكون قادرين على توفير 200 مليون جرعة قبل شهرين".

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