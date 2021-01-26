كورونا يحول قاعة "نوبل" الزرقاء إلى مركز للتطعيم

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السويد - (أ ش أ)

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، بأن القاعة الزرقاء بالعاصمة السويدية ستوكهولم، التي تحتضن احتفالية جائزة نوبل، ستتحول إلى مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت الشبكة، اليوم الثلاثاء، أن القاعة الزرقاء، التي عادة ما كانت تستقبل العلماء والسياسيين وأفراد العائلة الملكية، في مأدبة خاصة في احتفالية جائزة نوبل، والبالغة مساحتها 1500 متر مربع، ستتحول إلى مركز للتطعيم؛ نظرًا لضخامة مساحتها.

وأشارت إلى أن احتفالية جائزة نوبل ألغيت العام الماضي؛ نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا.