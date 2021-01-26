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كورونا يحول قاعة "نوبل" الزرقاء إلى مركز للتطعيم

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كورونا يحول قاعة "نوبل" الزرقاء إلى مركز للتطعيم كورونا يحول قاعة "نوبل" الزرقاء إلى مركز للتطعيم

مصراوي Masrawy

07:31 م الثلاثاء 26 يناير 2021

السويد - (أ ش أ)

أفادت "سكاي نيوز" ، بأن القاعة الزرقاء بالعاصمة السويدية ستوكهولم، التي تحتضن احتفالية جائزة نوبل، ستتحول إلى مركز للتطعيم ضد .

وذكرت الشبكة، اليوم الثلاثاء، أن القاعة الزرقاء، التي عادة ما كانت تستقبل العلماء والسياسيين وأفراد العائلة الملكية، في مأدبة خاصة في احتفالية جائزة نوبل، والبالغة مساحتها 1500 متر مربع، ستتحول إلى مركز للتطعيم؛ نظرًا لضخامة مساحتها.

وأشارت إلى أن احتفالية جائزة نوبل ألغيت العام الماضي؛ نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا.

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