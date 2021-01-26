أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة -
تحرير 360 محضر عدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا في بني سويف -
الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت -
كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية -
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة أم القرى والتجمع الصحي بمكة يوقِّعان مذكرة تفاهم لتطوير الرعاية الصحية

Print
تهدف إلى رفع كفاءة الممارسين الصحيين وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة

جامعة أم القرى والتجمع الصحي بمكة يوقِّعان مذكرة تفاهم لتطوير الرعاية الصحية

أبرمت جامعة أم القرى مع التجمع الصحي بمكة المكرمة مذكرة تفاهم لتطوير الرعاية الصحية المقدَّمة للمجتمع، وخدمة الحجيج، ورفع كفاءة الممارسين الصحيين، وفقًا لمعايير الأكاديمية المعتمدة من الهيئة للتخصصات الصحية في المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية.

وتفصيلاً، وقّع رئيس الجامعة، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، اليوم بمكتبه مع الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي بن عباس، بحضور رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور عدنان المزروع، ووكيل جامعة أم القرى الدكتور فريد الغامدي، والمشرف على أعمال وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث، وعميدة كلية التمريض الدكتورة فاطمة السلمي.

وثمَّن رئيس الجامعة الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للمنظومة التعليمية وبنيتها التحتية، منوهًا بمؤازرة وعناية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه لشؤون الجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، مؤكدًا أن شراكة الجامعة مع التجمع الصحي بمكة المكرمة تأتي ضمن نطاق مسؤوليتها المجتمعية نحو خدمة الحج والعمرة والمجتمع.

بدوره، أكد الدكتور عدنان المزروع حرص التجمع الصحي بمكة المكرمة على توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة أم القرى نظير ما تتميز به من برامج نوعية، ترتقي بمنظومة العمل الصحي؛ لينعكس أثرها الإيجابي على تأهيل الممارسين الصحيين نحو تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمجتمع المكي.

بدورها، قالت الدكتورة فاطمة السلمي: "إن التعاون في هذه المذكرة يتعلق بالمجالات التعليمية، والتدريبية، والبحثية، وخدمات الممارسين الصحيين، واستراتيجية بناء القدرات والمعايير، وإقامة الخبرات الطبية والفنية والإدارية وتبادلها، وإعداد خطط عمل ذات استراتيجيات وأهداف يمكن قياسها، إضافة إلى التعـــاون فيمـا يخـص تقديـم الأعمال التطوعيـة والخدمة المجتمعيـة".

جامعة أم القرى والتجمع الصحي بمكة يوقِّعان مذكرة تفاهم لتطوير الرعاية الصحية

جامعة أم القرى والتجمع الصحي بمكة يوقِّعان مذكرة تفاهم لتطوير الرعاية الصحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية

"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية

"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية

شبكة عيون الإخبارية