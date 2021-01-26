جامعة أم القرى والتجمع الصحي بمكة يوقِّعان مذكرة تفاهم لتطوير الرعاية الصحية

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تهدف إلى رفع كفاءة الممارسين الصحيين وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة

أبرمت جامعة أم القرى مع التجمع الصحي بمكة المكرمة مذكرة تفاهم لتطوير الرعاية الصحية المقدَّمة للمجتمع، وخدمة الحجيج، ورفع كفاءة الممارسين الصحيين، وفقًا لمعايير الأكاديمية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية.

وتفصيلاً، وقّع رئيس الجامعة، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، اليوم بمكتبه مع الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي بن عباس، بحضور رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور عدنان المزروع، ووكيل جامعة أم القرى الدكتور فريد الغامدي، والمشرف على أعمال وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث، وعميدة كلية التمريض الدكتورة فاطمة السلمي.

وثمَّن رئيس الجامعة الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للمنظومة التعليمية وبنيتها التحتية، منوهًا بمؤازرة وعناية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه لشؤون الجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، مؤكدًا أن شراكة الجامعة مع التجمع الصحي بمكة المكرمة تأتي ضمن نطاق مسؤوليتها المجتمعية نحو خدمة الحج والعمرة والمجتمع.

بدوره، أكد الدكتور عدنان المزروع حرص التجمع الصحي بمكة المكرمة على توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة أم القرى نظير ما تتميز به من برامج نوعية، ترتقي بمنظومة العمل الصحي؛ لينعكس أثرها الإيجابي على تأهيل الممارسين الصحيين نحو تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمجتمع المكي.

بدورها، قالت الدكتورة فاطمة السلمي: "إن التعاون في هذه المذكرة يتعلق بالمجالات التعليمية، والتدريبية، والبحثية، وخدمات الممارسين الصحيين، واستراتيجية بناء القدرات والمعايير، وإقامة الخبرات الطبية والفنية والإدارية وتبادلها، وإعداد خطط عمل ذات استراتيجيات وأهداف يمكن قياسها، إضافة إلى التعـــاون فيمـا يخـص تقديـم الأعمال التطوعيـة والخدمة المجتمعيـة".