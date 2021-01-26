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"الحميدي": دمج وزارة الإسكان بالشؤون البلدية يوحد الجهود الخدمية والسكانية

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"الحميدي": دمج وزارة الإسكان بالشؤون البلدية يوحد الجهود الخدمية والسكانية "الحميدي": دمج وزارة الإسكان بالشؤون البلدية يوحد الجهود الخدمية والسكانية
أكد أنه خطوة نحو توحيد موارد الدولة لرفع مستوى الخدمات

عبر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، عن سعادته وتفاؤله بدمج وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان بوصف القطاعين من أهم القطاعات الحيوية في حياة المواطنين.

وقال: "قرار الدمج يُبرهن على حرص الدولة على توحيد الاستفادة من مواردها في الاختصاصات المتشابهة وتوظيفها التوظيف الأمثل، وهذا واضح في عمليات الدمج السابقة بهدف تقديم أرقى الخدمات وأمثلها، كما أن الدمج سيرفع مستوى الخدمات ويجسد التكامل الحكومي بما يتواءم مع برنامج جودة الحياة المنبثق من رؤية ٢٠٣٠ وسينعكس إيجاباً على الحياة بإذن الله".

وأضاف "الحميدي": "القيادة الحكيمة سعت من خلال قرار الدمج إلى القضاء على مشكلة تقاسم الوزارتين الاختصاصات المتشابهة وتوحيدها في جهة اختصاص واحدة، بما سينعكس على تسريع الإنجاز والإنتاجية خاصةً في مجال تطوير الأراضي الخدمية والسكنية والتحول العمراني والحضاري"، مشدداً على أن القرار يمثل نقلةً نوعيةً لتحقيق المستهدفات المتعلقة في دعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتوحيد الجهود الحكومية في مسارات تسعى إلى تطوير الجوانب الخدمية في المدن وتمكينها من خلال الاستفادة من النجاحات التي تحققت بقيادة الوزير ماجد الحقيل في وزارة الإسكان، إذ ستتكامل الجهود مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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