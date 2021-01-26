أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة -
تحرير 360 محضر عدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا في بني سويف -
الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت -
كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية -
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"كمين في الشارع".. كيف أنهت مباحث الجيزة هروب "الطبيب المتهم بالتحرش"؟

Print
"كمين في الشارع".. كيف أنهت مباحث الجيزة هروب "الطبيب المتهم بالتحرش"؟ "كمين في الشارع".. كيف أنهت مباحث الجيزة هروب "الطبيب المتهم بالتحرش"؟

مصراوي Masrawy

07:33 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

أنهت الأجهزة الأمنية بالجيزة رحلة هروب طبيب أسنان شهير متهم بالتحرش بالرجال وأمكن الإيقاع به.

مصادر أمنية مسؤولة أكدت القبض على طبيب الأسنان "ب.س." في كمين تم إعداده للمشكو في حقه بدائرة قسم شرطة الدقي، وسط المحافظة.

وأوضحت المصادر أن القبض على الطبيب الشهير جاء تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره في البلاغات المقدمة من عدد من المجني عليهم ومن بينهم الممثل عباس أبو الحسن.

وفي وقت سابق تقدم عدد من الأشخاص ببلاغات كشفوا فيها تفاصيل التحرش بهم من قبل المتهم خلال ترددهم على عيادته في إشارة لدعوتهم لممارسة الشذوذ.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية