صحة الغربية: بدء تلقي لقاح كورونا بمستشفى كفر الزيات العام

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

أعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور عبدالناصر حميدة، أنه تم البدء اليوم الثلاثاء في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، وذلك بمستشفى العزل بكفرالزيات.

تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات بعد شرح الآلية التي يتم تلقي العلاج بها، بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية متلقي اللقاح ومرحلة ما قبل التطعيم من متابعة العلامات الحيوية ومعرفة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح.​