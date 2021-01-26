أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة -
تحرير 360 محضر عدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا في بني سويف -
الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت -
كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية -
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"التعليم" تكشف تفاصيل تعديل قرار التقديم للإعارات للخارج

Print
"التعليم" تكشف تفاصيل تعديل قرار التقديم للإعارات للخارج "التعليم" تكشف تفاصيل تعديل قرار التقديم للإعارات للخارج

مصراوي Masrawy

07:19 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

كشفت منال مختار، مدير الإدارة العامة للإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل تعديل القرار الخاص بتعديل شرط السن للتقديم للاعارات إلى الخارج.

وقالت "مختار"، لمصراوي، إن قرار تعديل السن للراغبين في التقديم للاعارات خاص بالوظائف الإدارية الإشرافية، وليس المعلمين، موضحة أنه تم رفع السن للوظائف الإدارية إلى 56 عامًا، بينما المعلمين 50 عامُا فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الاعارات للمعلمين الراغبين للعام الدراسي 2020/2021.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين في التقدم للإعارة التوجه إلى إدارة الإعارات الخارجية بالإدارات التعليمية للحصول على الاستمارة ومعرفة الأوراق المطلوبة، حتى 27 فبراير المقبل".

وينشر مصراوي شروط التقديم:

- أن يكون مقيدًا على درجة مالية بالوزارة.

- قضاء 36 شهرًا في العمل بالتربية والتعليم و24 شهرًا للمنقول بذات المحافظة المتقدم منها، والمنتدب يقدم للجهة الأصلية وليس المنتدب إليها.

- السن لا يزيد عن 50 عاما للمعلمين، ولا يزيد عن 56 عاما للوظائف الإشرافية.

- صورة من قرار التعيين.

-صورة من من تغيير المسمى الوظيفي في حالة التغيير.

-صحيفة الأحوال الإلكترونية.

- يقدم طلب الإعارة على المرحلة الأصلية المقيد عليها.

- صورة طبق الأصل من المؤهل.

- صورة جواز سفر حديثة (مع بطاقة الوظيفة ببطاقة التقدم).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- 2 صورة مهن تعليمية.

- صورة مهن طبية.

- إقرار من المدرسة بالعمل.

- موافقة كتابية صريحة من الزوج معتمدة من جهة رسمية على سفرها بمفردها ودون أطفالها.

- شهادة طبية للسفر للخارج.

- تقارير آخر عامين.

- تسديد مبلغ 30 جنيها، وتسجيل أكثر من رقم تليفون.

- يرفق بالطلب بيان بالعجز والزيادة في مادة التخصص.

- إحالة الأوراق إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، لإلحاقهم بدورة تدريبية والتأكد من صلاحياتهم لتمثيل الوزارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية