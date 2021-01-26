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من جديد.. فضّ المنازعات تُلزم نادي الاتحاد بدفع أكثر من سبعة ملايين للفيصلي

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من جديد.. فضّ المنازعات تُلزم نادي الاتحاد بدفع أكثر من سبعة ملايين للفيصلي من جديد.. فضّ المنازعات تُلزم نادي الاتحاد بدفع أكثر من سبعة ملايين للفيصلي

من جديد.. فضّ المنازعات تُلزم نادي الاتحاد بدفع أكثر من سبعة ملايين للفيصلي

أصدرت غرفة فضّ المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ثمانية قرارات طالت أندية الاتحاد والوحدة وهجر بسبب مستحقات مالية متأخرة.

ووفقًا لبيان صادر عن لجنة غرفة فض المنازعات: فإنه يجب على نادي الاتحاد دفع سبعة ملايين ومئتين وخمسين ألف ريال سعودي لمصلحة نادي الفيصلي كمستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال اللاعبين: حمدان بن عطية الشمراني، وعبدالعزيز بن علي البيشي، ومحمد بن فؤاد بن إبراهيم الثاني.

كما ألزمت اللجنة نادي الوحدة بدفع خمسة وسبعين ألف ريال سعودي إلى اللاعب أحمد بن حامد بن صالح الغامدي.

وألزمت نادي هجر بدفع مبلغ سبعمائة وثمانية وخمسين ألف ريال للاعب عبدالله بن عثمان بن هاشم بن علي، وثمانية وخمسين ألف ريال لمصلحة اللاعب سامي بن محمد بن عبدالغني عبدالهادي، وثمانية وأربعين ألفًا وستمائة ريال للاعب أحمد بن طاهر بن سليمان النفيلي، وأربعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال للاعب حسن بن طاهر بن محمد الصندل؛ نظير مستحقات متأخرة لهم.

وأوضحت اللجنة أن القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحددت المدة الزمنية لسداد المبالغ 30 يوما من نهاية الفترة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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