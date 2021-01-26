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مجلس التعاون الخليجي يؤكد حرصه على تنفيذ خطط العمل المشترك مع الأردن

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مجلس التعاون الخليجي يؤكد حرصه على تنفيذ خطط العمل المشترك مع الأردن مجلس التعاون الخليجي يؤكد حرصه على تنفيذ خطط العمل المشترك مع الأردن

مصراوي Masrawy

06:58 م الثلاثاء 26 يناير 2021

- (أ ش أ)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، حرصه على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المجلس والأردن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان مع سفراء دول المجلس لدى الأردن، حيث استعرض مسيرة التعاون الخليجي المشترك، والجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لتحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء.

وأكد الحجرف أهمية البيان الختامي لقمة العلا في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية في الأردن.

وأشار الحجرف إلى أن دول مجلس التعاون تكن تقديرًا كبيرًا للأردن، وهناك تطلع دائم إلى تعزيز هذه العلاقات.

وجاء الاجتماع في إطار زيارة الأمين العام لمجلس التعاون للأردن، بهدف تبادل الآراء وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة لدول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أكد أهمية دعم أطر التعاون بين مجلس التعاون والأردن في مختلف المجالات.

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