أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة -
تحرير 360 محضر عدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا في بني سويف -
الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت -
كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية -
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس جنوب أفريقيا يعرب عن قلقه من "قومية اللقاحات"

Print
رئيس جنوب أفريقيا يعرب عن قلقه من "قومية اللقاحات" رئيس جنوب أفريقيا يعرب عن قلقه من "قومية اللقاحات"

مصراوي Masrawy

06:55 م الثلاثاء 26 يناير 2021

جنوب افريقيا - (أ ش أ)

أعرب رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا عن قلقه من "قومية اللقاحات" المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس جنوب أفريقيا -خلال قمة المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الذي يعقد افتراضيا هذا العام بسبب وباء كورونا حسبما نقلت "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء إن الدول الغنية في العالم انطلقت وحصلت على جرعات كبيرة من اللقاحات من قبل المطورين والمصنعين لهذه الأمصال، وقامت بعض الدول بفعل ما هو أبعد من ذلك وحصلت على ما يصل إلى أربعة أضعاف ما يحتاجه سكانها، وذلك بهدف تخزين تلك اللقاحات.

وأضاف أن هذا حدث على نحو أدى لاستبعاد الدول الأخرى في العالم التي هي في أمس الحاجة إلى ذلك، داعيًا الحكومات إلى الإفراج عن الفائض من اللقاحات التي تم التعاقد عليها وتخزينها، وأكد أن "إنهاء الجائحة على مستوى العالم سيتطلب تعاونا أكبر في توزيع اللقاحات؛ بما يضمن عدم ترك أي دولة بمعزل عن هذا الجهد".

وأشار رامافوزا، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى أنه خلال الجائحة تصرفت القارة الإفريقية "كوحدة واحدة"، مضيفًا أن فرقة العمل الخاصة بالقارة تمكنت من تأمين 270 مليون جرعة لقاح أولية للدول الإفريقية من المصنعين، هذا بالإضافة إلى 600 مليون جرعة متوقعة من مبادرة "كوفاكس" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية