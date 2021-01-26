أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة -
تحرير 360 محضر عدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا في بني سويف -
الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت -
كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية -
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زعماء سياسيون من الدول الاسكندنافية والبلطيق يدعمون المعارضة الروسية

Print
زعماء سياسيون من الدول الاسكندنافية والبلطيق يدعمون المعارضة الروسية زعماء سياسيون من الدول الاسكندنافية والبلطيق يدعمون المعارضة الروسية

مصراوي Masrawy

06:42 م الثلاثاء 26 يناير 2021

ستوكهولم - (د ب أ)

انضم العديد من الزعماء السياسيين المحافظين البارزين في دول شمال أوروبا ودول البلطيق إلى احتجاج عبر الإنترنت للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني وأنصاره.

وقالت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبيرج اليوم الثلاثاء "نشعر بالقلق إزاء الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين السلميين في موسكو ومدن روسية أخرى، يجب إطلاق سراحهم دون تأخير".

ونظم الاحتجاج الافتراضي على موقع فيسبوك أولف كريسترسون، زعيم حزب "المعتدلين" المحافظ السويدي وهو من أحزاب المعارضة.

ووجهت نداءات مماثلة من جانب عدد من كبار المسؤولين السابقين فى دولتى السويد وفنلندا وكذلك وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس.

وكانت السلطات الروسية قد ألقت القبض على المعارض الروسى أليكسى نافالنى فى السابع عشر من الشهر الجارى لدى وصوله إلى مطار شيريميتو بموسكو على متن رحلة طيران قادمة من برلين .

وقالت السلطات الروسية قبل وصول نافالني إنها تعتزم إلقاء القبض عليه بمجرد عودته إلى بلاده، متهمة إياه بانتهاك شروط حكم صدر مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية