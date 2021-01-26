زعماء سياسيون من الدول الاسكندنافية والبلطيق يدعمون المعارضة الروسية

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ستوكهولم - (د ب أ)

انضم العديد من الزعماء السياسيين المحافظين البارزين في دول شمال أوروبا ودول البلطيق إلى احتجاج عبر الإنترنت للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني وأنصاره.

وقالت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبيرج اليوم الثلاثاء "نشعر بالقلق إزاء الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين السلميين في موسكو ومدن روسية أخرى، يجب إطلاق سراحهم دون تأخير".

ونظم الاحتجاج الافتراضي على موقع فيسبوك أولف كريسترسون، زعيم حزب "المعتدلين" المحافظ السويدي وهو من أحزاب المعارضة.

ووجهت نداءات مماثلة من جانب عدد من كبار المسؤولين السابقين فى دولتى السويد وفنلندا وكذلك وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس.

وكانت السلطات الروسية قد ألقت القبض على المعارض الروسى أليكسى نافالنى فى السابع عشر من الشهر الجارى لدى وصوله إلى مطار شيريميتو بموسكو على متن رحلة طيران قادمة من برلين .

وقالت السلطات الروسية قبل وصول نافالني إنها تعتزم إلقاء القبض عليه بمجرد عودته إلى بلاده، متهمة إياه بانتهاك شروط حكم صدر مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة.