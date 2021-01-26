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واشنطن لـ"مجلس الأمن": نتمسك بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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واشنطن لـ"مجلس الأمن": نتمسك بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي واشنطن لـ"مجلس الأمن": نتمسك بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

مصراوي Masrawy

06:41 م الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات

أكدت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، تمسكها بحل الدولتين لأزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان مسؤول أمريكي في الأمم المتحدة، قال في وقت سابق من اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية، حسبما ذكرت "العربية".

وأكد المسؤول الأمريكي، أن سياسة بايدن بخصوص فلسطين وإسرائيل تدعم حل الدولتين، وأن واشنطن تحث إسرائيل والفلسطينيين على تجنب الخطوات الأحادية، مضيفًا أن إدارة بايدن تؤكد ألا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار إلى أن إدارة بايدن ستستمر في حث البلدان العربية والإسلامية الأخرى على التطبيع مع إسرائيل.

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