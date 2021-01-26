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وفاة وزير الدفاع الكولومبي بعد إصابته بكورونا

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وفاة وزير الدفاع الكولومبي بعد إصابته بكورونا وفاة وزير الدفاع الكولومبي بعد إصابته بكورونا

مصراوي Masrawy

06:37 م الثلاثاء 26 يناير 2021

بوغوتا - (د ب أ)

توفي اليوم الثلاثاء وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو إثر إصابته بمرض (كوفيد-19)، وهو المرض الناجم عن المستجد .

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في مقطع نُشر على تويتر اليوم "تلقيت ببالغ الألم والحزن نبأ وفاة وزير دفاعنا كارلوس هولمز تروخيو".

وذكر دوكي أن هولمز تروخيو توفي في الصباح الباكر بعد مضاعفات صحية أثناء صراعه مع مرض (كوفيد-19).

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن هولمز تروخيو كان يعاني من التهاب رئوي.

ونقل الوزير، البالغ 69 عامًا، إلى المستشفى قبل أسبوعين في مدينة بارانكويلا على ساحل البحر الكاريبي بعد إصابته بالفيروس.

وتم نقله إلى المستشفى العسكري المركزي في بوجوتا في اليوم التالي.

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