مسؤول أمريكي: سياسة بايدن بخصوص فلسطين وإسرائيل تدعم حل الدولتين

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مصراوي Masrawy

وكالات

قال مسؤول أمريكي في الأمم المتحدة، إن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية، حسبما ذكرت "العربية".

وأكد المسؤول الأمريكي، أن سياسة بايدن بخصوص فلسطين وإسرائيل تدعم حل الدولتين، وأن واشنطن تحث إسرائيل والفلسطينيين على تجنب الخطوات الأحادية، مضيفًا أن إدارة بايدن تؤكد ألا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار إلى أن إدارة بايدن ستستمر في حث البلدان العربية والإسلامية الأخرى على التطبيع مع إسرائيل.