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بعد استئناف العلاقات.. السفير الإسرائيلي لدى المغرب يصل إلى الرباط

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بعد استئناف العلاقات.. السفير الإسرائيلي لدى المغرب يصل إلى الرباط بعد استئناف العلاقات.. السفير الإسرائيلي لدى المغرب يصل إلى الرباط

مصراوي Masrawy

06:32 م الثلاثاء 26 يناير 2021

المغرب - (أ ش أ)

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن سفير إسرائيل السابق لدى دافيد جوفرين، وصل اليوم الثلاثاء، إلى المملكة المغربية ليكون ممثلاً دبلوماسيًا لبلاده بعد قرار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

ونقل الإعلام المغربي عن مصادر تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية أنه "بعد عشرين عامًا من إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، وصل السفير دافيد جوفرين اليوم إلى الرباط ليشغل منصب القائم بأعمال ممثلية إسرائيل في المغرب".

دافيد جوفرين، الذي شغل منصب سفير إسرائيل لدى مصر حتى عام 2019، يتحدث اللغة العربية بطلاقة وخبير في شؤون الشرق الأوسط والحضارة الإسلامية.

وبدأ جوفرين العمل الدبلوماسي منذ سنة 1989، وتدرج في مناصب عدة متنوعة في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، بما فيها مدير قسم الأردن ومستشار سياسي في الوفد الدائم الإسرائيلي لدى منظمة الأمم المتحدة.

وحصل ممثل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط على الدكتوراه في علوم الإسلام والشرق الأوسط من الجامعة العبرية، وله مقالات أكاديمية عدة حول قضايا الشرق الأوسط والمنطقة.

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