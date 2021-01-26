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"تجارية الإسكندرية" تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

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"تجارية الإسكندرية" تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك "تجارية الإسكندرية" تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

مصراوي Masrawy

06:43 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

ناقش مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الثلاثاء، اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

جاء ذلك في حضور أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، شحاتة أحمد بحيري، رئيس شعبة المصدرين، مدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، محمد العرجاوي نائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، عبد العال علي مستشار شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير عضو شعبة النقل الدولي.

طتناول اللقاء مناقشة مواد اللائحة التنفيذية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والتي تحتاج إلى إعادة الصياغة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.

تضمنت قائمة المواد التي جرى مناقشتها، المادة رقم "19، 22، 35، 36، 44، 47، 53، 63، 66، والمواد 70 و71 و72، 74 إضافة إلى المواد 104، 105، 107، 115، 118".

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