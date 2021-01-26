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صحة الغربية: بدء تلقي لقاح كورونا بمستشفي كفر الزيات العام

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صحة الغربية: بدء تلقي لقاح كورونا بمستشفي كفر الزيات العام صحة الغربية: بدء تلقي لقاح كورونا بمستشفي كفر الزيات العام

مصراوي Masrawy

06:35 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الغربية - مروة شاهين:

أعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور عبد الناصر حميدة، أنه تم البدء اليوم الثلاثاء في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح ، وذلك بمستشفى العزل بكفرالزيات.

تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد الدكتور عبد العال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات بعد شرح الآلية التي يتم تلقي العلاج بها، بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية متلقي اللقاح ومرحلة ما قبل التطعيم من متابعة العلامات الحيوية ومعرفة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح.​

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