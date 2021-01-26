أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة -
تحرير 360 محضر عدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا في بني سويف -
الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت -
كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية -
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء تطعيم الفرق الطبية في الشرقية بلقاح كورونا

Print
بالصور.. بدء تطعيم الفرق الطبية في الشرقية بلقاح كورونا بالصور.. بدء تطعيم الفرق الطبية في الشرقية بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

06:35 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

بدأت مديرية الشؤون الصحية في الشرقية، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، تطعيم الفرق الطبية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد، وذلك بمستشفي فاقوس النموذجي.

قال وكيل الصحة إنه سيتم تطعيم الكوادر والفرق الطبية المختلفة، بالإضافة إلى المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، وذلك كمرحلة أولى للتطعيم باللقاح.

وأشرف وكيل وزارة الصحة على بدء حملة التطعيم للفرق الطبية والتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل عملية التطعيم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية