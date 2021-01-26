بالصور.. بدء تطعيم الفرق الطبية في الشرقية بلقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

بدأت مديرية الشؤون الصحية في الشرقية، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، تطعيم الفرق الطبية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد، وذلك بمستشفي فاقوس النموذجي.

قال وكيل الصحة إنه سيتم تطعيم الكوادر والفرق الطبية المختلفة، بالإضافة إلى المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، وذلك كمرحلة أولى للتطعيم باللقاح.

وأشرف وكيل وزارة الصحة على بدء حملة التطعيم للفرق الطبية والتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل عملية التطعيم.