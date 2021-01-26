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حدث في 8 ساعات| إعلان موعد امتحانات "التيرم الأول".. وتوجيه من بشأن السكك الحديدية

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مصراوي Masrawy

06:47 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الرئيس عبدالفتاح

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان مجلس الوزراء موعد امتحانات التيرم الأول لجميع الصفوف، وتفاصيل أول يوم من فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كما اطلع الرئيس السيسي على مخطط تطوير السكك الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حالياً

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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