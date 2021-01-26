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البرلمان يحيل بيان وزارة الطيران للجان المختصة

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البرلمان يحيل بيان وزارة الطيران للجان المختصة البرلمان يحيل بيان وزارة الطيران للجان المختصة

مصراوي Masrawy

06:29 م الثلاثاء 26 يناير 2021


كتب- مصراوي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير الطيران المدني، محمد منار عنبه، للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما استعرض الوزير خطة العمل خلال الفترة الماضية، والخطة المستقبلية في الفترة المقبلة، حيث رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة.

ويعاود المجلس الانعقاد غدا الأربعاء الساعة الحادية عشر صباحا، للاستماع لبيان وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج في الفترة الماضية.

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مصراوي Masrawy

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