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"الرميان": صندوق الاستثمارات حقق إنجازات كبيرة

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"الرميان": صندوق الاستثمارات حقق إنجازات كبيرة "الرميان": صندوق الاستثمارات حقق إنجازات كبيرة
أكد أن أصوله ارتفعت من 570 مليار إلى 1.5 تريليون

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن استراتيجية الصندوق ترتبط مباشرة برؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وهو ما أسهم في رفع أصوله إلى رقم قياسي.

وقال "الرميان": إن "الصندوق حقق إنجازات كبيرة خلال الفترة من 2018 إلى نهاية 2020، وأسهم في تحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، ورفع حجم أصوله إلى 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ 570 مليار ريال في 2015".

وبين أن الصندوق حقق زيادة كبيرة في إجمالي عوائد المساهمين من 3% بين عامي 2013-2014 إلى 8% بين عامي 2018 إلى 2020، كما استهدف 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بالاستثمار في 10 قطاعات.

وأشار إلى أن من بين تلك القطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية والسياحة والضيافة والترفيه والمواصلات وإعادة تدوير الطاقة النظيفة وغيرها من القطاعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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