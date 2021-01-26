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عبر الاتصال المرئي.. عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمغرب

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عبر الاتصال المرئي.. عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمغرب عبر الاتصال المرئي.. عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمغرب
جرت مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

عبر الاتصال المرئي.. عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمغرب

عقدت اللجنة المشتركة من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، أمس، اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون بمملكة البحرين وحيد مبارك سيار، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية فؤاد أخريف، ومشاركة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، وممثلين من الدول الأعضاء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومخرجات اجتماعات فرق العمل المشترك وما توصلت إليه من نتائج في إطار خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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