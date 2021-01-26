افتتاح المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة

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مصراوي Masrawy



كتب - علاء عمران:

افتتحت وزارة الداخلية المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمة الشرطة؛ لإعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام من خلال العديد من الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة والدراسات والأبحاث التى تؤهل الكوادر المشاركة ببعثات حفظ السلام لأداء المهام المنوطة بهم بفاعلية وتزويدهم بالخبرات والقدرات التى تتوافق مع متطلبات عمليات حفظ السلام الحالية والمستقبلية.

ويضطلع المركز بالمهام التالية: إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام وتقديم كافة أوجه الدعم للراغبين فى المشاركة من الجنسين وتنظيم الفعاليات المختلفة (دورات تدريبية – ندوات – مؤتمرات – ورش عمل) تنيسقاً مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات (الدولية – الإقليمية) بما يعزز دور المكون الشرطى بعمليات حفظ السلام.

كما يتولى المركز إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بكافة أوجه عمل البعثات الأممية فى إطار استعراض التحديات التى تواجه المشاركين بها وبحث سبل التغلب عليها والتعاون التدريبى وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة (دوليا – إقليمياً – محلياً ) لتطوير أداء العناصر الأممية بما يخدم أهداف بعثات حفظ السلام فضلاً عن نقل الخبرات فى مجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية.

وتم تصميم المركز ليكون صرحاً تدريبياً متميزاً يذخر بكافة مساعدات التدريب وكافة المنشآت التى تمكنه من أداء رسالته التدريبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية ومن بينها مبانى وقاعات التدريب وميادين تدريبية تم إعدادها وفقاً لأحدث المعايير والتصميمات التى توفر بيئة تحاكى الظروف المختلفة التى يتعرض لها المشاركين بعمليات حفظ السلام.

وفى هذا الإطار تجدر الإشارة إلى اضطلاع وزارة الداخلية المصرية بالمشاركة فى كافة مبادرات الأمم المتحدة الخاصة بتطوير منظومة عمل البعثات الأممية أو مراجعة الأطر الاستراتيجية للبعثات الأممية وتضطلع بتقديم إسهاماتها فى ضوء خبرات كوادرها كما تشارك فى كافة الفعاليات التى يتم تنظيمها برعاية المنظمة الدولية (مؤتمرات – إجتماعات – ورش عمل – ندوات – دورات تدريبية) ، والتى يتم من خلالها إستعراض التحديات التى تواجهها بعثات حفظ السلام وسبل التغلب عليها بما يعزز دور المكون الشرطى بها ويمكنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه على النحو الأفضل.

وكان من نتاج تلك المشاركات المتميزة والفاعلة أن تحتل مصر المركز الـ " 3" فى إحصائية منظمة الأمم المتحدة الخاص بتصنيف الدول الأكثر مشاركة بقوات شرطية ببعثات حفظ السلام كما تحتل مركزاً متميزاً ضمن العشر دول الكبرى الأولى المساهمة بقوات فى البعثات الأممية على المستوى الدولى .

وفى إطار الخبرات المتراكمة لكوادر الشرطة المصرية فى مجال عمليات حفظ السلام والنجاحات التى تتحقق عبر المشاركات المتميزة فى البعثات الأممية والتى حازت على ثقة كافة الدول المساهمة فى بعثات حفظ السلام وحظيت بمكانة رفيعة على المستوى الدولى.