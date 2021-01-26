قها للعزل الصحي يبدأ تطعيم طاقمه الطبي بلقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

بدأ مستشفى قها للعزل الصحي، اليوم الثلاثاء، تطعيم طاقمه الطبي بلقاح فيروس كورونا، ضمن خطة وزارة الصحة لتطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل.

قال المهندس رضا عرفات رئيس قسم الصيانة بالمستشفى والذي حصل على اللقاح، في تصريحات لمصراوي، إنه لم يشعر بأي أعراض عند تلقيه اللقاح، معربًا عن أمله في أن يقيه المصل شر الجائحة.

كما تلقي الجرعة الأولى من اللقاح الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتلقى بعده الفريق الطبي العامل بالمستشفى.​