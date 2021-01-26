توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى الأورام وحميات الأقصر

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الأقصر - محمد محروس:

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان ومستشفى الحميات بالأقصر، وذلك لغرض التعاون الطبي بما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمة المقدمة لمرضى المحافظة.

حضر حفل توقيع البروتوكول محمد عبدالقادر خيرى نائب المحافظ، ومحمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، وصبري عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إلهام محمد وكيلة مديرية الصحة بالأقصر، والدكتور هاني حسين مدير مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، والدكتور محمد الرملي مدير مستشفى الحميات.

في السياق، أشار المحافظ بالجهود المبذولة في مستشفى شفاء الأورمان، مشيرًا إلى أن المستشفى يقدم خدمات كبيرة كان يفتقدها المرضى فى محافظات الصعيد.​