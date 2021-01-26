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قبل نهاية الدوام الرسمي بدقائق.. مدير صحة الطائف يتفقد مركزاً صحيّاً

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اطلع على برنامج "وصفتي".. وتطبيق الإجراءات الوقائية

قبل نهاية الدوام الرسمي بدقائق.. مدير صحة الطائف يتفقد مركزاً صحيّاً

فاجأ مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، أحد المراكز الصحية بالطائف بزيارة تفقدية قبل نهاية الدوام الرسمي بدقائق.

ووقف "القحطاني" على سير العمل وتحقق من الالتزام وتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية لمواجهة في مركز صحي السر.

وجاءت الزيارة لتقييم برنامج "وصفتي" المطبق حديثًا في المركز، إضافة للتأكد من انضباط الموظفين بأوقات الدوام الرسمي ولتقييم خدمات المركز الذي يعتبر مركزًا استشاريًّا للقطاع الجنوبي في محافظة الطائف.

يشار إلى أن مركز صحي السر يعتبر من أوائل المراكز الصحية المطبقة لبرنامج وصفتي الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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