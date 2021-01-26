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كورونا.. الأردن تسجل 943 إصابة جديدة و804 إصابات بالعراق

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كورونا.. الأردن تسجل 943 إصابة جديدة و804 إصابات بالعراق كورونا.. الأردن تسجل 943 إصابة جديدة و804 إصابات بالعراق
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. الأردن تسجل 943 إصابة جديدة و804 إصابات بالعراق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3222241 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 310005 حالات شفاء بعد تسجيل 1122 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4248 حالة.

العراق
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 615380 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13010، فيما تم تسجيل 1625 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 584752 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 17618، منهم 155 يرقدون في غرف العناية المركزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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