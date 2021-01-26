إطلالات اليوم: سيرين عبد النور متألقة.. ونجلاء بدر جذابة

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام".

- سيرين عبد النور:

ارتدت الفنانة سيرين عبد النور فستانا قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-مي عمر:

طلت الفنانة مي عمر بـ بالطو باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكافيه، وتركت خصلات شعرها منسدلا.

- هنا الزاهد:

وظهرت الفنانة هنا الزاهد بفستان باللون الأسود، ومزينا بالورود باللون الكاشمير، مزود بأكمام وحزام باللون الأحمر عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأحمر، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

- ياسمين صبري:

تألقت الفنانة ياسمين صبري بـ بليزر باللون الأوف وايت، مزود بأزرار من الأمام، مع بنطلون باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، وكلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

- سهر الصايغ:

كما ارتدت الفنانة سهر الصايغ بلوفر باللون البيج مع بنطلون جينيز غامق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- هاجر أحمد:

أما الفنانة هاجر أحمد طلت بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- نجلاء بدر:

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بجامبسوت باللوني الموف والأورانج، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت خصلات شعرها منسدلا.