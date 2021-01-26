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"الأوقاف": 3 شباب من حملة الدكتوراه في الإدارة الإشرافية بالديوان العام

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"الأوقاف": 3 شباب من حملة الدكتوراه في الإدارة الإشرافية بالديوان العام "الأوقاف": 3 شباب من حملة الدكتوراه في الإدارة الإشرافية بالديوان العام

مصراوي Masrawy

05:49 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
اعتمد وزير الأوقاف ثلاثة شباب جدد من حملة الدكتوراه للعمل بالإدارة الإشرافية بالإدارة المركزية لشئون الدعوة، وهم:
1- الدكتور سعيد حامد مبروك بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة بحوث الدعوة.
2- الدكتور عمرو محمد مصطفى بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة الفتوى.
3- الدكتور أحمد عبدالهادي علي حسن بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الأديان والمذاهب - مديرًا لإدارة الشئون العلمية والإدارية للمراكز الثقافية.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن خطتها للدفع بالشباب المثقف وبخاصة الحاصلون على الدكتوراه مفاصل العمل القيادي والدعوي والإشرافي، وفي بناء على لجان المقابلات التي عقدت بالديوان العام للدفع ببعض الدماء الجديدة من الشباب في العمل القيادي والإشرافي بالديوان العام.

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