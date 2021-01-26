وزير الطيران يستعرض جهود تطوير المطارات.. ويؤكد أهمية التواجد بإفريقيا

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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

كشف الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، بعض التطورات التي حدثت في عدد من المطارات على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير الطيران، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أنه تم تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه وذلك لاستيعاب 900 راكب/ساعة بدلًا من 300 راكب/ساعة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم انشاء قرية بضائع لخدمة المصدرين وذلك توفيرا عليهم بدلا من الوصول إلى مطار القاهرة حيث أن مطار سفنكس يقع في منطقة استراتيجية قريبة من الطرق المؤدية للوجه البحري والقبلي.

وعن مطار برج العرب، أكد وزير الطيران المدني، أنه تم تطويره لاستيعاب 5 مليون راكب سنويا بقرض ميسر ، فضلا عن انضمامه للمطارات صديقة البيئة.

وفيما يتعلق بمطار سانت كاترين، قال الوزير: يقع في منطقة سياحية واعدة كانت التوجيهات بضرورة أن يكون الممر أطول من الموجود خاصة أنه يقع وسط الجبال، وبالفعل تم الانتهاء من الممر، وأصبح يستوعب 600 راكب/ساعة ، وتم إنشاء جراج للسيارات وطرق لاستيعاب عدة طائرات.

ولفت إلى أهمية التواجد المصري في أفريقيا، مشيرا إلي أن أولي الملفات التي نظرها كانت جنوب السودان وتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى والتوقيع على اتفاقية للتعاون بالأحرف الأولي، هذا فضلا عن التعاون مع كثير من الدول الإفريقية ومنها زامبيا لاسيما وأن المجال بها واعد.

وفي سياق متصل قال محمد منار عنبه إن الوزارة كانت من أوائل الوزارات في تطبيق منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتم تعميمها بكافة مطارات الجمهورية وتعمل علي مدار الـ24 ساعة، وعلى اتصال مباشر مع مجلس الوزراء، بقوله : محدش يقدر يتأخر علي المواطنين في شكواهم.

ونوه وزير الطيران إلي خفض أسعار تذاكر الطيران في ضوء مبادرة "شتى في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، كمساهمة من القطاع للمواطنين.

وقال أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها لفحص المخازن وحاويات و ساحات التخزين بقرية البضائع و ميناء القاهرة الجوى و كافة المطارات على مستوى الجمهورية مازالت تقوم بعملها للتأكد من عدم وجود أي مواد خطرة مخزنة بها او قابلة للاشتعال و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء عرض الموقف التنفيذي لوزارته " اللجنة ما زالت تقوم بعملها حتى الآن.

و قال وزير الطيران المدني، إن هذه اللجنة تشكلت في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحيوية و لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان.