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مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الهجوم الحوثى على

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مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الهجوم الحوثى على السعودية مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الهجوم الحوثى على

مصراوي Masrawy

05:58 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية من حين لآخر، والتي تحاول من خلالها استهداف أمن المملكة العربية وسلامة أراضيها.

وقال الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن الأمانة العامة إذ تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي حاولت من خلاله المليشيات الحوثية استهداف المدنيين في مدينة الرياض مؤخرا، والذي يعد دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والإستقرار في المنطقة العربية، وتهديد سلامة الملاحة الدولية ومصادر الطاقة العالمية، فإنها تثمن عاليا أداء القوات المسلحة السعودية في تصديها لهذه الأعمال الإرهابية، وتضحياتها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة أراضي المملكة ومواطنيها.

كما تجدد الأمانة العامة للمجلس تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ووقوفها إلى جانبها في مجابهة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها.

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