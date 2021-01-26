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الأردن يؤكد حرصه على استمرار تطوير العلاقات مع مجلس التعاون

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"الحجرف" يلتقي الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء ويستعرض أبرز المستجدات

الأردن يؤكد حرصه على استمرار تطوير العلاقات مع مجلس التعاون

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وأكد العاهل الأردني، خلال اللقاء، حرص بلاده على الاستمرار في تطوير التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز أسس الشراكة الاستراتيجية المتينة، خاصة في قطاعي الأمن الغذائي والمائي.

وجدد الترحيب بمخرجات قمة "العلا" التي عُقدت في المملكة العربية ، وأسهمت في تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي، مشيداً بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الخصوص.

وتناول اللقاء المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

إلى هذا التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الأردنية عمّان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء مخرجات قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، نحو دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن.

حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة العبري، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية عبدالملك آل الشيخ، ورئيس قطاع الشؤون السياسية تركي خالد المكراد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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