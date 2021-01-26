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حريق يلتهم محطة وقود في مركز دوقة شمال القنفذة.. والسبب مجهول!

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بعد احتراق مركبة "هايلوكس" كانت بداخلها والأهالي يطالبون بمركز للدفاع المدني

حريق يلتهم محطة وقود في مركز دوقة شمال القنفذة.. والسبب مجهول!

شبّ حريق مساء اليوم في محطة وقود بمركز دوقة التابع لمحافظة القنفذة والتهم الحريق مبنى المحطة بمكوناتها.

فيما أكد الإعلامي أحمد علي الخيري بأن عدم وجود مركز للدفاع المدني في مركز دوقة كان سبب رئيس لمضاعفة الخسائر، مبينًا أن فرق الدفاع المدني بالمظيلف باشرت الحادث من مسافة تبعد أكثر من 20 كلم مما ضاعف الخسائر لبعد المسافة، لافتًا إلى احتراق إحدى المركبات من نوع هايلوكس غمارتين والتي كانت داخل المحطة.

وما زالت الجهات المعنية تتابع مجريات حادث الحريق ومعرفة الأسباب المجهولة حتى الآن، ليتم استكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك وأنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

فيما طالب أهالي مركز دوقة بضرورة وجود مركز للدفاع المدني لمباشرة الحريق لما يشهده المركز من كثافة سكانية وكثرة الحوادث على الطريق الدولي، إضافة إلى القرى والمراكز القريبة منه، كما يوجد في دوقة عدد كبير من المراكز والأسواق التجارية وعدد من محطات الوقود، وأن أقرب فرقة إطفاء وإنقاذ للدفاع المدني تبعد نحو "20" كم.

حريق يلتهم محطة وقود في مركز دوقة شمال القنفذة.. والسبب مجهول!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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