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مصر - (أ ش أ)

أكد السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدام على اهمية تعزيز العلاقات التجارية مع مصر "الآن أكثر من أي وقت مضى"، ومواصلة تعزيز الفرص للمستثمرين البريطانيين في السوق المصري.

جاء ذلك فى الكلمة التى القاها السفير خلال المنتدى الافتراضي للمستثمرين البريطانيين الذى نظمته وزارة التجارة الدولية البريطانية بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية لقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي عقدت في يناير 2020 في لندن.

وذكرت السفارة البريطانية، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن الدكتور هالة السعيد اعربت فى كلمتها عن رغبة الحكومة المصرية في استمرار وتوسيع الاستثمار البريطاني في مصر.

وقالت إن الدولة المصرية اتبعت استراتيجية استباقية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر تأثرًا من التداعيات.

واشارت إلى أن خطة مواجهة كورونا استهدفت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وحول المؤشرات الاقتصادية، أكدت السعيد أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية السابقة وقبل تفشي الوباء، تمكنت مصر من تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ وكانت على وشك الوصول إلى 6٪، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على هذه المؤشرات الإيجابية.

وشارك فى المنتدى المستثمرون البريطانيون الرئيسيون مع مسئولين من الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي بين البلدين.

وبحسب بيان السفارة ساهم المنتدى فى اطلاع المستثمرين البريطانيين على المشاريع الاستراتيجية لمصر وأولوياتها الاقتصادية في عام 2021.

وشارك في الفعالية أكثر من 40 شخصًا، من بينهم مبعوث التجارة البريطاني إلى مصر السير جيفري دونالدسون ، الذي تحدث عن أولويات التجارة البريطانية في مصر.