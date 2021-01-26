أخبار عاجلة

الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت -
كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية -
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
الديمقراطيون يعدون شكلاً مختلفًا من أشكال الاتهام بالتقصير لمحاكمة ترامب -
أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 26 مليونًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس اللبناني الأسبق يُثمّن المساعدات المصرية في أعقاب انفجار بيروت

Print
الرئيس اللبناني الأسبق يُثمّن المساعدات المصرية في أعقاب انفجار بيروت الرئيس اللبناني الأسبق يُثمّن المساعدات المصرية في أعقاب انفجار بيروت

مصراوي Masrawy

05:31 م الثلاثاء 26 يناير 2021

لبنان - (أ ش أ)

ثمّن الرئيس اللبناني الأسبق، أمين الجميل، المبادرات الإغاثية التي سبق وأطلقتها دعما للبنان ومساندة له، في مواجهة تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني الأسبق لسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، اليوم الثلاثاء، والذي تطرقا خلاله إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والصحية التي يشهدها لبنان والوضع في المنطقة.

من ناحية أخرى، دعا الجميل إلى سرعة تشكيل اللبنانية الجديدة بمنأى عن المحاصصات، وأن تكون الحكومة المرتقبة قادرة على مجابهة التحديات ومخاطر المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي من جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء منذ 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلاً مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرُض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة من جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح قد وجّه بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات كارثة انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك عبر إقامة جسر جوي بصورة عاجلة شمل 16 طائرة نقلت كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين للمساهمة في علاج مصابي الانفجار، إلى جانب إقامة جسر بحري لنقل مواد البناء وإعادة الإعمار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية