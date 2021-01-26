أمير تبوك يعرب عن اعتزاز أهالي المنطقة بمشروع "ذا لاين" واستراتيجية صندوق الاستثمارات

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خلال ترؤسه اجتماع "مجلس المنطقة" ودشن موقعه الإلكتروني

رأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1442/ 1443هـ، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وفي بداية الجلسة، عبّر رئيس مجلس المنطقة، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، عن مشاعر الفخر والاعتزاز وصادق العرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بمناسبة الإعلان عن مشروع (ذا لاين)، وكذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وقال سموه: "إن ما تم ما هو إلا تأكيد للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيده يعود خيرها على الوطن والمواطن".

واطلع المجلس على ما تم اعتماده للمنطقة من مشاريع جديدة في الميزانية العام المالي 1442/ 1443هـ شملت الخدمات الكهربائية والبلدية والزراعية والإسكان والشؤون الإسلامية. كما وجه سموه بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تحت التنفيذ.

وأكدّ على مديري الجهات المعنية متابعة ذلك، والإسهام في جاهزية واكتمال مشاريع المنطقة التي تسهم في تنشيط الخدمات التنموية المختلفة المقدمة وما يمس المواطن والمقيم بالمنطقة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتنمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مختلف الأصعدة.

كما ناقش المجلس التقارير المرفوعة له من لجان المجلس الميدانية المتضمنة بيانات المشاريع المتعثرة في مدينة تبوك والمحافظات المرتبطة في مجال خدمات البلدية والمياه والتعليم والطرق والإجراءات المتخذة بذلك الشأن، والتي تحتاج لدعم المجلس في إزالة العوائق وأسباب التعثـّر.

وفي نهاية الجلسة، استعرض المجلس الموجز السنوي لأعمال المجلس ونتائج دوراته خلال العام المالي 1441/ 1442هـ، وما تم من قرارات وتوصيات حيال الموضوعات المدروسة وما استجد بشأنها، والتأكيد على متابعة ما تم الكتابة بشأنه للوزرات والجهات والمؤسسات الحكومية للموضوعات المرفوعة من المجلس. وعقب ذلك دشن الموقع الإلكتروني لمجلس المنطقة.