أخبار عاجلة

الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت -
كولومبيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية -
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
الديمقراطيون يعدون شكلاً مختلفًا من أشكال الاتهام بالتقصير لمحاكمة ترامب -
أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 26 مليونًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الدفاع المدني يهيب بتوخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعدة مناطق

Print
الدفاع المدني يهيب بتوخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعدة مناطق الدفاع المدني يهيب بتوخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعدة مناطق
ابتداءً من غد الأربعاء وحتى السبت المقبل

الدفاع المدني يهيب بتوخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعدة مناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من يوم الأربعاء 14/ 6/ 1442هـ وحتى السبت الموافق 17/ 6/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق: (الرياض، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، والجوف، وتبوك) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال

وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال

بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"

بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"

"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية

"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية

شبكة عيون الإخبارية