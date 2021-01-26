أخبار عاجلة

تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
الديمقراطيون يعدون شكلاً مختلفًا من أشكال الاتهام بالتقصير لمحاكمة ترامب -
أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 26 مليونًا -
الجيش الليبي ينفي وجود قوات "فاجنر" الروسية في ليبيا -
مسجل خطر يقتل زوج شقيقته لدفاعه عن صاحب كشك رفض دفع "إتاوة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القادسية يعزز هجومه بالنيجيري ليك جيمس

Print

القادسية يعزز هجومه بالنيجيري ليك جيمس

عزز فريق القادسية الأول لكرة القدم صفوفه بالتعاقد مع المهاجم النيجيري ليك جيمس، مهاجم مولده النرويجي ليكون صاحب 28 عامًا أولى صفقات القادسية في الميركاتو الشتوي.

ويتميز اللاعب، البالغ طوله 1.88 سم، بالسرعة وقوة البنيان ويجيد ضربات الرأس واللعب بالقدمين.

وبدأ جيمس مشواره الكروي في نيجيريا من خلال نادي بريدج بويز اف سي، قبل أن يرحل منه في عام 2012 إلى أوليسوند النرويجي، ومنه إلى نادي بكين الصيني من 2016 وحتى 2017، ثم مولده النرويجي 2018 وحتى 2020.

وشارك المهاجم النيجيري مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفًا في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ونجح في تسجيل 24 هدفًا في 38 مباراة خاضها عام 2019، بينما وصل إجمالي أهدافه في آخر موسمين 30 هدفًةا خلال 50 مباراة شارك فيها وصنع 6 أهداف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال

وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال

بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"

بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"

"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية

"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية

شبكة عيون الإخبارية