القنصل الأمريكي بالظهران يستعرض مع "العريفي" تعزيز العلاقات المشتركة

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نوّه بالتطورات الملحوظة في المجالات الصحية بالمملكة والمنطقة الشرقية

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي القنصل الأمريكي السيدة يكول مانز بعزاوي

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالجانب الصحي وسبل تعزيز العلاقات المشتركة، حيث استعرض العريفي في حديثه أبرز المشاريع الصحية والخدمات التي تم تنفيذها بالمنطقة الشرقية ومراحل تطورها والخدمات الصحية.

بدورها أشادت القنصل نيكول بالتطورات الملحوظة في المجالات الصحية بالمنطقة الشرقية وعموم الخدمات في المملكة وإعجابها بالإجراءات الاحترازية المتخذة وما صاحبها من جهود تطوعية صحية كان لها الأثر في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" .