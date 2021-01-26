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السودان يُدين استهداف الرياض ويؤكد تضامنه مع

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السودان يُدين استهداف الرياض ويؤكد تضامنه مع السعودية السودان يُدين استهداف الرياض ويؤكد تضامنه مع

مصراوي Masrawy

05:15 م الثلاثاء 26 يناير 2021

السودان - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، استهداف مدينة الرياض يوم السبت الماضي، مؤكدة أن "الهجوم الصاروخي الغادر، الذي شنته المليشيات الحوثية، عمل خطير ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين تمثل خرقاً لمبادئ القانون الدولي وتعكس بجلاء مدى الخطر الذي تمثله مليشيات الحوثي على الأمن الإقليمي، وعلى الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية عن تضامن السودان الكامل مع المملكة العربية ، مؤكدة الوقوف إلى جانب المملكة ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

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مصراوي Masrawy

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