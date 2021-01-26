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300 تطعيم وفحص وقائي لتعزيز صحة مسني رعاية الرياض

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300 تطعيم وفحص وقائي لتعزيز صحة مسني رعاية الرياض 300 تطعيم وفحص وقائي لتعزيز صحة مسني رعاية الرياض
خلال 4 أشهر.. بجهود القسم الطبي في الدار الاجتماعية

300 تطعيم وفحص وقائي لتعزيز صحة مسني رعاية الرياض

أثمرت جهود القسم الطبي بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، عن إجراء ما يقارب 300 تطعيم وفحص وقائي للمسنين المشمولين بالرعاية داخل الدار.

جاء ذلك خلال الأربعة أشهر الأخيرة، بالتنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة.

ويتكون القسم الطبي من عيادة طبية للكشف اليومي، وصيدلية، وقسم للملاحظة الطبية، وقسم البيئة متعددة الحواس "السنوزلين"، تحت إشراف فريق طبي متكامل التخصصات يضم 95 ممارسا صحيا، يعملون طوال اليوم على توفير خدمات الرعاية الصحية اليومية والوقائية والعلاجية والتأهيلية للمسنين.

ووفق أفضل المعايير المحلية والعالمية في مجالات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي والنفسي والعصبي، بالإضافة إلى الصيدلة والتغذية والسمع والتخاطب والبلع والعناية الشخصية.

يُذكر أن دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، إحدى دور رعاية المسنين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضم 58 مسنا، تتراوح أعمارهم ما بين 60 إلى 100، تقدم لهم جميع أنواع الرعاية، بالإضافة إلى خدمة الإيواء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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