"الزراعة": 47 مليون جنيه لتطوير وتشغيل 15 مركزًا لتجميع الألبان بـ4 محافظات

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مصراوي Masrawy



كتب- أحمد مسعد:

وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل وإقراض 47 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزًا لتجميع الألبان في 4 محافظات، ليصبح جملة ما تم الموافقة على تمويله 118 مليون جنيه، يستفيد منها 59 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

ووافق القصير، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، على إنشاء عشرة مراكز جديدة لتجميع الألبان تابعة للوزارة في المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان، والتي تفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان، على أن تكون طبقًا للمواصفات القياسية حتى تكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص، وقد تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل.

وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، إنه قد تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًّا على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز.

وأضاف نائب وزير الزراعة أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي ماشية الألبان ومنتجي الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقًا للمواصفات القياسية؛ لتواكب المعايير الدولية، ما يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، ويعمل على فتح آفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج؛ مما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين؛ خصوصًا أن مراكز تجميع الألبان هي المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن.

وأكد الصياد أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية، والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

ومن ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه يتم التنسيق بين وزارتَي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان، صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل, كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أصحاب مراكز تجميع الألبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقًا للمواصفات القياسية, ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الإلكتروني مع القطاع على رقمَي الواتس آب: (01558626681- 01558626682).