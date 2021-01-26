أخبار عاجلة

تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
الديمقراطيون يعدون شكلاً مختلفًا من أشكال الاتهام بالتقصير لمحاكمة ترامب -
أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 26 مليونًا -
الجيش الليبي ينفي وجود قوات "فاجنر" الروسية في ليبيا -
مسجل خطر يقتل زوج شقيقته لدفاعه عن صاحب كشك رفض دفع "إتاوة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

توصلنا إلى تفاهمات مع الدول المعنية.. شكري يستعرض جهود إزالة الألغام

Print
توصلنا إلى تفاهمات مع الدول المعنية.. شكري يستعرض جهود إزالة الألغام توصلنا إلى تفاهمات مع الدول المعنية.. شكري يستعرض جهود إزالة الألغام

مصراوي Masrawy

05:06 م الثلاثاء 26 يناير 2021

مصراوي
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الجهود لا تزال مبذولة من جانب القوات المسلحة المصرية في إزالة الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الأولى في الصحراء الغربية؛ من أجل حماية أرواح المصريين، لكننا لا نزال نطالب الدول المحاربة إبان هذه الحرب بالاطلاع بمسؤوليتها القانونية والأدبية في إزالتها.

وأضاف شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي: "تعاملت مع هذا الملف خلال حياتي الدبلوماسية بشكل وثيق، وأستشعر الألم لما يعانيه أهالينا في الصحراء الغربية؛ مثل مطروح ومناطق النزاع خلال الحرب العالمية الأولى؛ حيث يفقد بعضهم حياته وبعضهم يفقد أطرافه وما يعانيه الأطفال في هذا الصدد".

وتابع السفير سامح شكري: إننا طالبنا الدول المعنية وسوف نستمر في مطالبتهم للقيام بدورهم، وتوصلنا إلى تفاهمات وبرامج مع بعض هذه الدول لإزالة الألغام.

وفي سياق متصل، كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن رصد عزوف الشباب عن الالتحاق للعمل بوزارة الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم الترويج في الجامعات وتعريف الشباب بدور الخارجية وتحفيز الشباب لشرف التمثيل الخارجي وشرف تمثيل الدولة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية