توصلنا إلى تفاهمات مع الدول المعنية.. شكري يستعرض جهود إزالة الألغام

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الجهود لا تزال مبذولة من جانب القوات المسلحة المصرية في إزالة الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الأولى في الصحراء الغربية؛ من أجل حماية أرواح المصريين، لكننا لا نزال نطالب الدول المحاربة إبان هذه الحرب بالاطلاع بمسؤوليتها القانونية والأدبية في إزالتها.

وأضاف شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي: "تعاملت مع هذا الملف خلال حياتي الدبلوماسية بشكل وثيق، وأستشعر الألم لما يعانيه أهالينا في الصحراء الغربية؛ مثل مطروح ومناطق النزاع خلال الحرب العالمية الأولى؛ حيث يفقد بعضهم حياته وبعضهم يفقد أطرافه وما يعانيه الأطفال في هذا الصدد".

وتابع السفير سامح شكري: إننا طالبنا الدول المعنية وسوف نستمر في مطالبتهم للقيام بدورهم، وتوصلنا إلى تفاهمات وبرامج مع بعض هذه الدول لإزالة الألغام.

وفي سياق متصل، كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن رصد عزوف الشباب عن الالتحاق للعمل بوزارة الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم الترويج في الجامعات وتعريف الشباب بدور الخارجية وتحفيز الشباب لشرف التمثيل الخارجي وشرف تمثيل الدولة.