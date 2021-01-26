"سعفان" يسلم 210 عقود عمل لذوي الهمم والعزيمة بشركات العاشر من رمضان

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، 210 عقود عمل لذوي الهمم والعزيمة مقدمة من بعض شركات القطاع الخاص بالعاشر من رمضان بالشرقية، وفرتها مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وكرم الوزير، سليم شانكايا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة جيد تكستايل التي وفرت أكبر فرص للعمل لذوي القدرات الخاصة من أبناؤنا من هذه الفئة، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، بحضور، مدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير المديرية، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، ومحمد سامح مدير مجموعة المصانع، وأشرف الدوكار ممثل الاتحاد المحلي لعمال العاشر.

وشدد الوزير، على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأكد سعفان، أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وأكد أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة.

ووعد الوزير، الاستمرار في الانطلاق لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتـم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية".

وكان وزير القوى العاملة قد قدم في بداية كلمته خالص شكره للشركات التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف ذوي القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسي المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

