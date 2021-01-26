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اجتماع حكومي بشأن المشروع القومي لتطوير القرى

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اجتماع حكومي بشأن المشروع القومي لتطوير القرى اجتماع حكومي بشأن المشروع القومي لتطوير القرى

مصراوي Masrawy

04:40 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل، اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبحضور عدد كبير من الوزراء، بشأن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اختيار أول 50 مركز في المشروع القومي لتطوير القرى جاء بعد النزول على أرض الواقع ودراسة الاحتياجات وتحديد نسبة الأسر المحرومة من المياه وشبكة الصرف الصحي ومعدلات الإعانة والفقر.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، اليوم السبت، أن المشروع يأتي من خلال مبادرة حياة كريمة التي دشنها الرئيس في يناير 2019، وهي مبادرة متكاملة الملامح للتنمية الشاملة بكل مركز من المراكز المستهدفة من خلال توفير المرافق والبنية الأساسية والصرف والمياه والكهرباء والطرق والنقل وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والوحدات الصحية والأبنية التعليمية.

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