وزير الطيران يكشف عن تفاصيل إجراءات الوزارة الاحترازية لمواجهة "كورونا"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران، إنه حينما قام باستلام العمل في الوزارة كانت هناك موجة الطقس السيئ؛ خصوصًا السيول التي ضربت مصر، مما أثر على وضع المطارات.

وأضاف عنبة أن الوزارة اقتحمت هذا الملف وقامت بعمل جميع إجراءات السلامة، ونجح الطيارون في عدم تعطيل الرحلات.

ولفت وزير لطيران إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكل المطارات المصرية لفرق الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار ولتجنب عرقلة سير العمل وللحفاظ على انسيابية وانتظام الحركة الجوية بالمطارات، وتم توجيه غرفة ومركز عمليات الأزمات بمطار القاهرة ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران لمتابعة تأثير الطقس على موقف الرحلات أولًا بأول.

وتابع عنبة بأن الوزارة كانت قد استبقت ذلك بوضع خطة استعدادات مسبقة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، ومتابعة حالة الطقس والعمل بالمهبط على مدار الساعة، كما تم شراء معدات وأجهزة لشفط المياه لمواجهة السيول والأزمات المناخية.

وكشف وزير الطيران عن أنه بمجرد الإعلان عن جائحة كورونا مع بدايات العام الماضي، اتخذت وزارة الطيران المدني عدة تدابير وقرارات مهمة للحد من تداعيات الأزمة وآثارها السلبية على قطاع الطيران؛ أهمها تضمنت تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة الموقف أولًا بأول بالمطارات المصرية وتسيير العديد من الرحلات لعودة المصريين العالقين من ووهان فور انتشار الفيروس بالصين ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمطارات المصرية، وتنفيذ أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية والشبكات بالمطارات المصرية.

وأضاف عنبة أنه جاء تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى مصر بداية من 19 مارس الماضي وحتى أول يوليو الماضي، ومع صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء باستئناف الحركة الجوية للمطارات المصرية أول يوليو الماضي، اتخذت وزارة الطيران المدني حزمة من القرارات؛ تشجيعًا لحركة الطيران والسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية في مصر.

وتابع عنبة بأن الوزارة قررت منح شركات الطيران تخفيضات على رسوم الهبوط والإيواء ومقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وذلك من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر، وزادت من الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقطاع وتخفيض أعداد العمالة بنسبة 50% بالهيئات والشركات التابعة للوزارة، وقامت شركة "مصر للطيران" للصناعات المكملة، بتصنيع وإنتاج الكمامات وتوريدها لوزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها.

ونوه الوزير بأن الوزارة قامت بإجراءات احترازية داخل المطارات شملت تعقيم وتطهير جميع المطارات المصرية بشكل دوري ومستمر وعربات نقل الحقائب بعد كل استخدام، واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب، وكإجراء وقائي تم تركيب عدد من الكاميرات الحرارية بكل من مطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب، وتم تعميمها على باقي المطارات لقياس درجة حرارة الركاب والعاملين إلكترونيًّا.

واستطرد عنبة: الوزارة اتخذت إجراءات احترازية داخل الطائرات وفقًا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) باستخدام فلاتر HEPA (هواء الجسيمات عالية الكفاءة)، فتم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى ٩٩٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا والتنبيه على جميع أفراد الطاقم الجوي ارتداء الكمامات وأغطية الوجه والقفازات وتوفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، وقفزات، وكمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.