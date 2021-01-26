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مطلوب ضمانات.. برلماني ينتقد استمرار "الجزيرة" في الهجوم على رغم قمة العلا

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مطلوب ضمانات.. برلماني ينتقد استمرار "الجزيرة" في الهجوم على مصر رغم قمة العلا مطلوب ضمانات.. برلماني ينتقد استمرار "الجزيرة" في الهجوم على رغم قمة العلا

مصراوي Masrawy

04:29 م الثلاثاء 26 يناير 2021

مصراوي

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيدًا نجاح الدبلوماسية المصرية تحت قيادة الرئيس : "الحقيقة، لم يمر عصر على من قبل، به ما نشهده حاليًّا من توازن وتنوع في العلاقات الخارجية؛ من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب؛ وهو ما يعد نجاحًا تشترك فيه وزارة الخارجية بالدرجة الأولى".

جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، للاستماع إلى بيان السفير سامح شكري، وزير الخارجية، حول أداء الوزارة خلال العامين السابقين.

وانتقد أبو العلا استمرار قناة "الجزيرة" في سياسة الهجوم على مصر، وقال: "بعدما تم توقيع مذكرة التفاهم في (قمة العلا)، وإعادة العلاقات مع دولة قطر، وبالطبع نحن مع الوحدة العربية ونحترم شعب قطر؛ ولكن قناة (الجزيرة) لا تزال على نفس المنوال مع مصر".

وتابع النائب: "أتساءل كمواطن مصري، عن الضمانات التي تمنع عودة قناة (الجزيرة) عن سياستها ضد مصر؟".

وأضاف أبو العلا: "كشعب نقدر ونحترم شعب قطر؛ ولكن عندما تدعم قطر تركيا، وتعزز الغزو العثماني الإخواني على ليبيا، بالتالي يكون لا بد من معرفة الضمانات؛ حتى لا تعود الإدارة القطرية إلى سياستها ضد مصر".

ووجه وكيل لجنة حقوق الإنسان سؤالًا آخر إلى الوزير سامح شكري: "لماذا ترفض وزارة الخارجية استخراج جواز سفر لزوج النائبة، بينما تقبل طلبات استخراج جواز سفر لزوجة النائب؟"، مشيرًا إلى أن ذلك مطلب جماعي لنائبات بالمجلس.

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