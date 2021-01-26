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وزير الخارجية: ننسق مع الشركاء لموافاتهم بأحدث المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والإخوانية

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وزير الخارجية: ننسق مع الشركاء لموافاتهم بأحدث المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والإخوانية وزير الخارجية: ننسق مع الشركاء لموافاتهم بأحدث المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والإخوانية

مصراوي Masrawy

04:28 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- مصراوي:
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن وزارته تشارك مع دول العالم لمواجهة التطرف والإرهاب.

وأضاف شكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: "ننسق مع مجلس الأمن والمحافل الدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب".

وقال وزير الخارجية: ننسق مع الشركاء لموافاة الشركاء بأحدث المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والإخوانية، لافتًا إلى إدراجهم على قائمة التنظيمات الإرهابية ببعض الدول على مستوى العالم.

ولفت شكري إلى أن قامت بتحركات مُكثفة للدولة المصرية مثَّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة"، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكده الرئيس خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020، الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري "سرت- الجفرة" داخل ليبيا؛ الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة إلى المسار التفاوضي من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكل أشكال التدخلات الخارجية الهدامة بها.

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